В Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

— По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1,2 тысячу обысков, изъяли 11,6 тысяч единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи, - указывается в сообщении.

Отмечается, что прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.