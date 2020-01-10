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В Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
— По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1,2 тысячу обысков, изъяли 11,6 тысяч единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи, - указывается в сообщении.
Отмечается, что прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.
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В Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
— По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1,2 тысячу обысков, изъяли 11,6 тысяч единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи, - указывается в сообщении.
Отмечается, что прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.