Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

— Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами, — отметил Вадим Пристайко.

Также, по его словам, 10 января в 15:00 президент Зеленский планирует поговорить по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео.

Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.