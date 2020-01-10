|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Президент Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили важные данные по авиакатастрофе МАУ в Иране.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.
— Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами, — отметил Вадим Пристайко.
Также, по его словам, 10 января в 15:00 президент Зеленский планирует поговорить по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео.
Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили важные данные по авиакатастрофе МАУ в Иране.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.
— Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами, — отметил Вадим Пристайко.
Также, по его словам, 10 января в 15:00 президент Зеленский планирует поговорить по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео.
Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.