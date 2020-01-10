Об этом заявили в пресс-службе УПЦ КП.

— На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, — говорится в сообщении.

Также в ПЦУ КП отметили, что патриарх Филарет уже сообщил Министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому, что он отозвал подпись с постановления о ликвидации.

Напомним, ранее митрополит Епифаний заявил, что в ближайшее время Православную церковь Украины готовятся признать еще четыре поместных церкви.