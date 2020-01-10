Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил.

— В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что задержанный за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей ($8,17-24,5) собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

— За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков, — сообщили украинские военные.

В штабе также добавили, что установить возможную причастность подозреваемого к боевикам удалось благодаря фото с его страницы в одной из соцсетей. Мужчину пограничники передали полицейским.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом неподалеку от города Снежное Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.