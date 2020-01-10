Виталий Воронов

Виталий Воронов уволился в должности директора коммунального учреждения «Агентство развития Николаева». Об этом свидетельствует его декларация о доходах, подданная в НАЗК по факту увольнения.

Обязанности директора «Агентства развития» будет исполнять Анна Ганжул.

Комментируя свой уход, Виталий Воронов заявил, что это связано с непониманием и отсутствием поддержки со стороны Николаевского городского головы Александра Сенкевича в реализации проектов для развития города.

В комментарии изданию «Мой город» Виталий Воронов рассказал, что его цель - не получать зарплату, а видеть результат своей работы.

— Я привык: если работаешь, должен быть результат. А ходить и получать зарплату, с утра приходить и вечером возвращаться домой — это не мой формат. Я люблю, чтобы был результат. Так устроено управление в Николаеве, что от мэра зависит 80-90% того, что можно или нельзя. Странно, что на первом этапе понимание и поддержка были, а потом это все тормозилось. Поэтому я решил, что находиться на должности, на которой я не могу ничего реализовывать, смысла нет. Пришлось написать заявление не потому, что не хотелось работать, а потому что не было возможности реализовывать проекты, - сказал Виталий Воронов.

Он рассказал, что его задачей было нивелировать негатив по отношению к «Агентству развития» и показать, что оно может не только организовывать и проводить форумы, но реализовывать конкретные проекты для развития Николаева. Об этом он рассказал в комментарии сайту «NikLife».

— У нас с Александром Сенкевичем давнишняя история отношений. До выборов мы, можно сказать, были с ним близки во взглядах, находили и имели похожие представления о том, что и как необходимо менять. Но после того, как он стал мэром, какое-то время пришлось его не критиковать, молчать, наблюдать, дать ему время освоиться на новом месте, проявить себя. В советах на тот момент никто не нуждался. Но когда стали очевидны определенные промахи, я позволил себе высказывать публичные замечания. Я занял должность директора «АРН» во время его импичмента. И когда Сенкевич вернулся к должности, многие говорили о том, что меня следует уволить. Мы договорились попытаться поработать и поставить в приоритет не личные отношения, а профессиональные вещи. По истечению года я понял, что не все так хорошо, как планировалось. Нет подтверждения делами ранее сказанным словам. Мне хотелось доказать, что Агентство может проводить не только форумы, но и давать ощутимые результаты, наполнить его новыми смыслами. И кажется, мне это удалось. Депутатский корпус посмотрел по-другому на потенциал этой структуры. И, к сожалению, мы задохнулись в бюрократической стене непонимания. Главная была задача – нивелировать тот негатив, который был создан вокруг Агентства, и тех людей, которые искренне хотели сделать что-то хорошее. Создание новой городской среды, появление новых парков, арт-объектов, возрождение старых уголков города – это тоже элемент развития города. На самом деле Агентство развития – это не обязательная вещь. В принципе эти функции может выполнять Департамент ЖКХ, управления культуры, капитального строительства, экономики. Я – противник того, чтоб под конкретных людей создавались определенные структуры, - сказал Виталий Воронов.

Виталий Воронов рассказал также, что намерен и дальше работать в рамках реализации проектов по развитию города.

Виталий Воронов занимал должность директора «Агентства развития Николаева» с марта 2018 года. За это время учреждение инициировало реализацию нескольких проектов, одним из которых является программа по реставрации фасадов и сохранению исторического центра Николаева.

В сентябре 2019 года «Агентство развития Николаева» под руководством Виталия Воронова инициировало благоустройство сквера «Спортивный» и установку там арт-объекта «МЫ».