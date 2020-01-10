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В Российской Федерации пока не видит оснований обвинять Иран в катастрофе самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи со своим японским коллегой Такео Мори, сообщает TACC.
— Начинать какие-то игры меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями, – сказал он.
Рябков отметил, что нужно «дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы».
Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
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В Российской Федерации пока не видит оснований обвинять Иран в катастрофе самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи со своим японским коллегой Такео Мори, сообщает TACC.
— Начинать какие-то игры меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями, – сказал он.
Рябков отметил, что нужно «дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы».
Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.