Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи со своим японским коллегой Такео Мори, сообщает TACC.

— Начинать какие-то игры меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями, – сказал он.

Рябков отметил, что нужно «дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы».

Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.