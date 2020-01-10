|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
— Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января, — отметили в ОПУ.
Напомним, ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани «правильное решение».
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
— Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января, — отметили в ОПУ.
Напомним, ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани «правильное решение».