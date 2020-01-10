Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

— Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января, — отметили в ОПУ.