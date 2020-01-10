Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Речь идет о родственнике вирусов атипичной пневмонии и острого респираторного синдрома.

Отмечается, что, как и в предыдущих случаях, пациенты, вероятно, заразились им от животных. Однако пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной. Нет на данный момент и данных, что болезнь может передаваться между людьми.

Напомним, 3 января в городе Ухань подтвердили 44 случая заболевания неизвестно формой пневмонии.

Из-за вспышки заболевания в Сингапуре и Гонконге ввели дополнительные процессы обследования путешественников из города Ухань.

Отмечалось, что этот вирус может быть связан с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС или Sars). В 2002-2003 годах эта потенциально смертельная болезнь возникла в Китае и унесла жизни около 700 человек из разных стран мира.

В соцсетях сравнивают неизвестную форму пневмонии с тяжелым острым респираторным синдромом. Впрочем полиция Ухань заявила, что наказала 8 человек, которые «публиковали или распространяли лживую информацию без проверки».

Во Всемирной организации по охране здоровья также заявили, что следят за вспышкой и держат контакт с китайскими властями.