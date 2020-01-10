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Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Речь идет о родственнике вирусов атипичной пневмонии и острого респираторного синдрома.
Отмечается, что, как и в предыдущих случаях, пациенты, вероятно, заразились им от животных. Однако пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной. Нет на данный момент и данных, что болезнь может передаваться между людьми.
Напомним, 3 января в городе Ухань подтвердили 44 случая заболевания неизвестно формой пневмонии.
Из-за вспышки заболевания в Сингапуре и Гонконге ввели дополнительные процессы обследования путешественников из города Ухань.
Отмечалось, что этот вирус может быть связан с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС или Sars). В 2002-2003 годах эта потенциально смертельная болезнь возникла в Китае и унесла жизни около 700 человек из разных стран мира.
В соцсетях сравнивают неизвестную форму пневмонии с тяжелым острым респираторным синдромом. Впрочем полиция Ухань заявила, что наказала 8 человек, которые «публиковали или распространяли лживую информацию без проверки».
Во Всемирной организации по охране здоровья также заявили, что следят за вспышкой и держат контакт с китайскими властями.
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Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Речь идет о родственнике вирусов атипичной пневмонии и острого респираторного синдрома.
Отмечается, что, как и в предыдущих случаях, пациенты, вероятно, заразились им от животных. Однако пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной. Нет на данный момент и данных, что болезнь может передаваться между людьми.
Напомним, 3 января в городе Ухань подтвердили 44 случая заболевания неизвестно формой пневмонии.
Из-за вспышки заболевания в Сингапуре и Гонконге ввели дополнительные процессы обследования путешественников из города Ухань.
Отмечалось, что этот вирус может быть связан с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС или Sars). В 2002-2003 годах эта потенциально смертельная болезнь возникла в Китае и унесла жизни около 700 человек из разных стран мира.
В соцсетях сравнивают неизвестную форму пневмонии с тяжелым острым респираторным синдромом. Впрочем полиция Ухань заявила, что наказала 8 человек, которые «публиковали или распространяли лживую информацию без проверки».
Во Всемирной организации по охране здоровья также заявили, что следят за вспышкой и держат контакт с китайскими властями.