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Об этом сообщил министр ведомства Владимир Бородянский.
— Учебные курсы будут сфокусированы на определенные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить; те, кто не знает и планирует изучение «с нуля»; государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания и т.д., — сообщил он.
Напомним, в апреле 2019 года Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность президента тщательно проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины. 16 июля в Украине вступил в силу языковой закон.
В конце августа 2019 года Зеленский анонсировал законопроект по защите прав меньшинств, в частности относительно языка.
Украинский языковой закон критиковала не только Россия, но и ряд других соседей, которые считают, что он нарушает права меньшинств. В частности Венгрия заявила, что будет блокировать членство Украины в НАТО до «решения проблемы венгерского меньшинства» Закарпатья.
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Об этом сообщил министр ведомства Владимир Бородянский.
— Учебные курсы будут сфокусированы на определенные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить; те, кто не знает и планирует изучение «с нуля»; государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания и т.д., — сообщил он.
Напомним, в апреле 2019 года Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность президента тщательно проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины. 16 июля в Украине вступил в силу языковой закон.
В конце августа 2019 года Зеленский анонсировал законопроект по защите прав меньшинств, в частности относительно языка.
Украинский языковой закон критиковала не только Россия, но и ряд других соседей, которые считают, что он нарушает права меньшинств. В частности Венгрия заявила, что будет блокировать членство Украины в НАТО до «решения проблемы венгерского меньшинства» Закарпатья.