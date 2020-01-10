Об этом сообщил министр ведомства Владимир Бородянский.

— Учебные курсы будут сфокусированы на определенные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить; те, кто не знает и планирует изучение «с нуля»; государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания и т.д., — сообщил он.

Напомним, в апреле 2019 года Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность президента тщательно проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины. 16 июля в Украине вступил в силу языковой закон.

В конце августа 2019 года Зеленский анонсировал законопроект по защите прав меньшинств, в частности относительно языка.

Украинский языковой закон критиковала не только Россия, но и ряд других соседей, которые считают, что он нарушает права меньшинств. В частности Венгрия заявила, что будет блокировать членство Украины в НАТО до «решения проблемы венгерского меньшинства» Закарпатья.