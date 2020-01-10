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По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за четверг, 9 января, составили 5 военнослужащих - ранения и боевых травмы получили четверо, один воин погиб.
Об этом сообщил пресс-центр ОС в Facebook
В штабе пояснили, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.
— Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе.
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По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за четверг, 9 января, составили 5 военнослужащих - ранения и боевых травмы получили четверо, один воин погиб.
Об этом сообщил пресс-центр ОС в Facebook
В штабе пояснили, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.
— Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе.