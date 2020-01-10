По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за четверг, 9 января, составили 5 военнослужащих - ранения и боевых травмы получили четверо, один воин погиб.

Об этом сообщил пресс-центр ОС в Facebook

В штабе пояснили, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.

— Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе.