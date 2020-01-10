Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и депутатов городского совета в затягивании ремонта Варваровского моста.

Об этом он написал на своей публичной странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, на сегодняшний день уже готов проект ремонта моста на основании которого готовят сметную документацию для начала финансирования работ.

— Пока Николаевский городской совет, вместе с мэром и депутатами, жалуются и в который раз обманывают николаевцев и жителей области, что проект реконструкции Варваровского моста – это дорого и надо, чтобы госбюджет нам это оплатил. Мы уже сделали проект капитального ремонта и формируем сметную документацию. Кто-то ждет, чтобы на проект выделили средства, чтобы их «освоить», а кто-то просто делает проекты и выбивает под них деньги! Почувствуйте, как говорят, разницу! – написал Игорь Негулевский.

В комментарии корреспонденту НикВести нардеп заявил, что польская компания «Mosty Gdansk Limited Liability Company», которая сегодня занимается разработкой проектно-сметной ремонта моста пыталась выкупить уже готовый проект у компании, которая в 2018 году по заказу Департамента ЖКХ провела аналогичные работы, однако не получила за это оплату.

Он также опубликовал несколько фотографий из якобы уже подготовленного проекта компанией ООО «Союзтраспроект».

Игорь Негулевский заявил, что по договоренности с Кабинетом министров мост в ближайшие месяцы будет передан на баланс «Укравтодора» и на его ремонт будут выделены деньги.

— У меня есть полное понимание с «Укравтодором» и Кабинетом министров Украины как будет дальше все происходить. Завтра мы с проектантами (прошлыми проектантами, – прим.) с ними встретимся и если их все устроит, то мы будем начинать его реализацию как можно скорее. Я думаю, что если все что говорят проектанты правда, а мы это проверим, то в ближайшие месяцы начнется все движение. Мост скорее всего предадут постановлением Кабинета министров Украины с баланса города государству, так как город не в состоянии отвечать за него. Передадут мост на баланс «Укравтодора» и выделятся деньги на его ремонт и за проект, – заявил Игорь Негулевский.

Напомним, проект реконструкции Южнобугского (Варваровского моста, – прим.) должен был быть разработан еще в 2018 году, однако данные работы не были выполнены из-за подрядчика в лице ООО «Союзтраспроект». За разработку проекта подрядчик должен был получить 3 миллиона 779 тысяч гривен, однако в ходе выполнения работ «Союзтраспроект» запросил 11 миллионов гривен.

В итоге чиновники объявили новые торги по разработке проектно-сметной документации ремонта моста еще 21 января 2019 года с ожидаемой стоимостью работ в 5 миллионов, однако не получили ни одной заявки на участие в торгах, тендер был отменен. Повторный тендер был объявлен 6 февраля, однако и он был отменен по причине отсутствия участников.

15 марта 2019 года Департамент ЖКХ объявил третий по счету тендер по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста с ожидаемой стоимостью в 19 миллионов 800 тысяч гривен, что в 4 раза дороже чем в два предыдущих раза.

Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев пояснил, что новый тендер по разработке проекта ремонта Варваровского моста подорожал в 4 раза из-за того, что подрядчики отказываются выполнять работы за меньшую сумму. В итоге 27 мая 2019 года очередной тендер был отменен.

16 июля 2019 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, провалив трижды торги по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста, объявил новый тендер со стоимостью работ в 19 миллионов 800 тысяч гривен.

Также отметим, что николаевцы с квадрокоптера показали состояние Южнобугского (Варваровского) и Ингульского мостов.

Как известно, 5 августа 2019 года прошел объявленный Департаментом ЖКХ Николаева аукцион по выбору компании-подрядчика по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта Варваровского моста. Ожидаемая стоимость торгов составляла 19,8 миллиона гривен, однако в результате аукциона победила польская компания с предложением в 9 миллионов гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал контролировать работу компании-подрядчика по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста.

Также напомним, по мнению новоназначенного главы Укравтодора Александра Кубракова, финансировать ремонт Южнобугского (Варваровского) моста нужно из государственного и местного бюджетов.

17 июля 2019 года, во время визита в Николаев, Владимир Зеленский заявил, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября 2019 года, во время визита в Николаев министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, таких мостов, как Варваровский, всего два в мире, и один из них, в Китае, уже рухнул.

В ходе пресс-марафона Владимир Зеленский сообщил, что обратится к премьер-министру Андрею Гончаруку, чтобы правительство изучило вопрос реконструкции моста в Николаеве.

4 декабря 2019 года губернатор Николаевской области Александр Стадник пообещал сделать всё, чтобы отремонтировать Варваровский мост в 2020 году, и добавил, что у него уже есть «таблица по срокам» выполнения работ.