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С 6 по 8 января у берегов Пуэрто-Рико произошла серия мощных подземных толчков, один из которых достиг магнитуды 6,4. В результате землетрясений погиб как минимум один человек, повреждены или разрушены около 300 зданий.
Стихия не пощадила и одну из главных местных достопримечательностей – природный памятник Пунта Вентана, скалу с круглым отверстием, напоминающим гигантский глаз.
Пунта Вентана обрушилась 7 января. Это место было центром притяжения для туристов, посещающих муниципалитет Гуаянилья. Представители местной туристической фирмы признали, что останки природного памятника вряд ли привлекут путешественников, поскольку Пунта Вентана находилась в труднодоступном месте рядом с государственным лесным и биосферным заповедником, а близлежащий пляж часто завален принесенным с моря мусором.
Землетрясения в регионе происходят с конца декабря. Это самые мощные сейсмические события в Пуэрто-Рико с 1918 года, когда в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибли 116 человек.
Напомним, ранее на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4 и 5,9 балла, в результате которого погибли 8 человек.
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С 6 по 8 января у берегов Пуэрто-Рико произошла серия мощных подземных толчков, один из которых достиг магнитуды 6,4. В результате землетрясений погиб как минимум один человек, повреждены или разрушены около 300 зданий.
Стихия не пощадила и одну из главных местных достопримечательностей – природный памятник Пунта Вентана, скалу с круглым отверстием, напоминающим гигантский глаз.
Пунта Вентана обрушилась 7 января. Это место было центром притяжения для туристов, посещающих муниципалитет Гуаянилья. Представители местной туристической фирмы признали, что останки природного памятника вряд ли привлекут путешественников, поскольку Пунта Вентана находилась в труднодоступном месте рядом с государственным лесным и биосферным заповедником, а близлежащий пляж часто завален принесенным с моря мусором.
Землетрясения в регионе происходят с конца декабря. Это самые мощные сейсмические события в Пуэрто-Рико с 1918 года, когда в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибли 116 человек.
Напомним, ранее на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4 и 5,9 балла, в результате которого погибли 8 человек.