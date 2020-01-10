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Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании ракеты в украинский самолет в Иране. Об этом он сказал на экстренной встрече Совета ЕС на уровне глав МИД по ситуации на Ближнем Востоке, передает Reuters.
«Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой», — заявил Йенс Столтенберг.
Он заявил, что Иран должен провести прозрачное расследование о причинах катастрофы украинского самолета.
«Важно, чтобы мы установили там все факты... Я призываю Иран в полной мере участвовать и внести свой вклад в прозрачное и тщательное расследование... Нам необходимо тщательное расследование, чтобы установить все факты, и именно поэтому мы должны в полной мере сотрудничать с иранской стороной», — сказал он.
Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
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Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании ракеты в украинский самолет в Иране. Об этом он сказал на экстренной встрече Совета ЕС на уровне глав МИД по ситуации на Ближнем Востоке, передает Reuters.
«Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой», — заявил Йенс Столтенберг.
Он заявил, что Иран должен провести прозрачное расследование о причинах катастрофы украинского самолета.
«Важно, чтобы мы установили там все факты... Я призываю Иран в полной мере участвовать и внести свой вклад в прозрачное и тщательное расследование... Нам необходимо тщательное расследование, чтобы установить все факты, и именно поэтому мы должны в полной мере сотрудничать с иранской стороной», — сказал он.
Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.