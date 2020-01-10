Следственная группа, которая сейчас работает в Тегеране, пытается техническими средствами полностью реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло.

Об этом сообщил во время своего брифинга министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

– Иранская сторона помогает нам. Мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения... Сейчас наша команда получила доступ и к «черным ящикам», и мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Так же мы получили доступ к записям переговоров диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Вся эта информация пока анализируется», - заявил министр.

Вместе с тем, он добавил, что некоторые важные в расследовании причин авиакатастрофы элементы до сих пор не найдены, их поиск продолжается. А полученная от западных партнеров информация о катастрофе самолета носит тайный характер.

– Мы сейчас не можем говорить об информации, которая была передана США, Британией или другими странами, это секретная информация, которая передана разведками этих стран, - сказал министр.

Также Вадим Пристайко прокомментировал собирание обломков самолета бульдозерами. Так, в сети появились фотографии, на которых обломки якобы сгребают бульдозерами.

По словам Вадима Пристайко, украинские эксперты, которые работают на месте авиакатастрофы, не подтверждают использование бульдозера.

– Наша команда, которая была на месте, не подтверждает эти фотографии. Наша команда работает там, где есть большое количество остатков, - отметил он.

Вадим Пристайко сказал также, что на данный момент следователи не исключают ни одной из версий причин крушения. И если будет доказано, что самолет сбит, Украина потребует наказания виновных.

– Если будет доказано, что самолет был сбит – мы, безусловно, будем требовать наказания всех причастных и говорить о компенсации, - отметил глава МИД.

Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.