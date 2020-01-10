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В Европейской комиссии заявили, что не видят убедительных доказательств того, что самолет МАУ был сбит ракетой.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Уточняется, что о недостаточном количестве доказательств заявил представитель Европейской комиссии.
«На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается», — сказал он.
При этом он не ответил прямо на вопрос о том, может ли Иран провести независимое расследование.
«Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать», — заявил он.
Также представитель ЕС добавил, что Брюссель готов предоставить любую необходимую помощь в расследовании.
Напомним, что украинская следственная группа в Тегеране получила доступ к черным ящикам самолета.
Как известно, 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании ракеты в украинский самолет в Иране.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
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В Европейской комиссии заявили, что не видят убедительных доказательств того, что самолет МАУ был сбит ракетой.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Уточняется, что о недостаточном количестве доказательств заявил представитель Европейской комиссии.
«На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается», — сказал он.
При этом он не ответил прямо на вопрос о том, может ли Иран провести независимое расследование.
«Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать», — заявил он.
Также представитель ЕС добавил, что Брюссель готов предоставить любую необходимую помощь в расследовании.
Напомним, что украинская следственная группа в Тегеране получила доступ к черным ящикам самолета.
Как известно, 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании ракеты в украинский самолет в Иране.
В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.