В Европейской комиссии заявили, что не видят убедительных доказательств того, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Уточняется, что о недостаточном количестве доказательств заявил представитель Европейской комиссии.

«На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается», — сказал он.

При этом он не ответил прямо на вопрос о том, может ли Иран провести независимое расследование.

«Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать», — заявил он.

Также представитель ЕС добавил, что Брюссель готов предоставить любую необходимую помощь в расследовании.

Напомним, что украинская следственная группа в Тегеране получила доступ к черным ящикам самолета.

Как известно, 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании ракеты в украинский самолет в Иране.

В свою очередь Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.