Верховный суд Абхазии в пятницу отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Об этом сообщил ТАСС из зала суда.

Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

«Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение <...> по исковому заявлению Квицинии о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов <...>. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки» — сказал судья Темур Тарба.

Определение Верховного суда Абхазии вступило в силу в пятницу, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

«Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступает в силу с момента провозглашения», — говорится в пресс-релизе.

Как уточнила журналистам адвокат истца, оспорившего итоги выборов, Инга Габелая, «в порядке надзора есть такой шанс [обжаловать], но данное решение вступило в законную силу сегодня и подлежит немедленному исполнению, даже обращение в надзор не является основанием для приостановления решения кассационной коллегии Верховного суда, которое вынесено сегодня».

«Президент» Абхазии Рауль Хаджимба и его сторонники не согласны с решением суда, оно будет обжаловано, сообщил ТАСС в пятницу его заместитель Аслан Барциц.

«Мы не согласны с решением кассационной коллегии и будем опротестовывать его», — сказал Аслан Барциц.