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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.
— Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного расследования, - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января имел разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.
Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.
Напомним, вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.
— Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного расследования, - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января имел разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.
Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.
Напомним, вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.