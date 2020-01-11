В субботу, 11 января, Иран проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщается, сегодня представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

Отмечается, что завтра также будет названа главная версия авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.

— Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликовано причину аварии самолета, - сообщили иранские чиновники.

Ранее сообщалось о том, что в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины могут совместно расшифровывать черные ящики.