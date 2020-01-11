Александр Пасечный, Олег Протасов, Александр Стадник и Игорь Беланов

Сегодня, 11 января, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник принял участие в отчетной конференции Федерации футбола Николаевской области и поздравил футболистов со сменой названия организации. Мероприятие проходило в Николаеве в то же время, как и собрание жителей села Степового по поводу кризисной ситуации, сложившейся из-за затягивания с распаевкой земель сельскохозяйственного предприятия.

Во время встречи в Степовом, на которую обещал приехал глава Николаевской ОГА, жителям села и работника государственного предприятия «Степовое» сообщили, что Александр Стадник не смог приехать из-за срочной командировки в Киев.

— Вы знаете, что было заявлено, что приедет к нам губернатор, но он извинился, у него срочная командировка в Киев и он не сможет присутствовать на нашем собрании. Он просит, чтобы при возможности он к нам приехал. Сегодня мы должны провести собрание, которые мы запланировали, решить все вопросы, и когда у губернатора будет время, в ближайшее время, он с нами встретится. Он решает все наши проблемы. Мы направили письма и на Киев, - рассказала представительница инициативной группы села Надежда Ткаленко.

Об этом также говорила и глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева, приехавшая на собрание.

— Я только что общалась с Александром Васильевичем, он попросил меня выехать сюда и довести его слова. Он не смог сегодня приехать, и инициативной группе, которая была у него на личном приеме, не было сказано о конкретной дате… На сегодняшний день глава облгосадминистрации, он сейчас едет в Киев, потому что там будет проходить совещание, - сказала Алла Воробьева жителям Степового.

Отметим, что жителей Степового возмутило, что губернатор обманул их, и заявили о том, что пора «поднимать бунт и перекрывать дороги».

Однако, как стало известно, в это время Александр Стадник, а также народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасечный, избранный по мажоритарному округу, в который входит и Степовое, находились на конференции Федерации футбола Николаевской области, которая проходила в отеле «Reikartz».

Спустя несколько часов после мероприятия на странице главы Николаевской ОГА в Facebook появилась подтверждающая это публикация и фотографии.

Глава Николаевской ОГА сообщил, что участвовал в конференции по приглашению нардепа Александра Пасечного. Он поздравил членов организации со сменой названия теперь это Ассоциация футбола Николаевской области. Губернатор также похвастался, что ему удалось познакомиться с обладателем «Золотого мяча» Игорем Белановым, фотографию с которым он опубликовал. Также на мероприятии глава Николаевской ОГА Александр Стадник вручил грамоты и благодарности футболистам.

Новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что с предприятия будут уволены люди, которые «не нужны», но отказался озвучить конкретную цифру. Стоит отметить, что гарантированное право получить свою долю имеют действующие работники предприятия и пенсионеры из их числа (то есть те, кто ушел на пенсию, закончив трудовую деятельность на ГП «Степовое»). Уволенные же до распаевывания земли не смогут претендовать на участок, чего и опасаютсяч местные жители.