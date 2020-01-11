Президент Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасcаном Рухани. Они говорили о сбитом иранскими войсками самолете «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

— Говорил с Хассаном Рухани. Признание сбития нашего самолета - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полной юридической и технической взаимодействия в дальнейшем, - говорится в твиттере Зеленского.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и родственникам погибших.

— Он попросил прощения от иранской стороны за трагедию, которая забрала 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этого государства, - сказано на сайте президента.

Рухани заверил, что причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинские эксперты получат всю необходимую поддержку для расследования трагедии.

Зеленский попросил вернуть тела погибших до 19 января, и президент Ирана пообещал сделать все от него возможное, чтобы репатриация произошла как можно скорее.

Министерство иностранных дел Украины направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона, как утверждает пресс-служба президента, согласилась с Украиной в этом вопросе.

Напомним, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.