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Президент Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасcаном Рухани. Они говорили о сбитом иранскими войсками самолете «Международных авиалиний Украины».
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
— Говорил с Хассаном Рухани. Признание сбития нашего самолета - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полной юридической и технической взаимодействия в дальнейшем, - говорится в твиттере Зеленского.
Рухани выразил соболезнования украинскому народу и родственникам погибших.
— Он попросил прощения от иранской стороны за трагедию, которая забрала 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этого государства, - сказано на сайте президента.
Рухани заверил, что причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинские эксперты получат всю необходимую поддержку для расследования трагедии.
Зеленский попросил вернуть тела погибших до 19 января, и президент Ирана пообещал сделать все от него возможное, чтобы репатриация произошла как можно скорее.
Министерство иностранных дел Украины направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона, как утверждает пресс-служба президента, согласилась с Украиной в этом вопросе.
Напомним, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.
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Президент Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасcаном Рухани. Они говорили о сбитом иранскими войсками самолете «Международных авиалиний Украины».
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
— Говорил с Хассаном Рухани. Признание сбития нашего самолета - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полной юридической и технической взаимодействия в дальнейшем, - говорится в твиттере Зеленского.
Рухани выразил соболезнования украинскому народу и родственникам погибших.
— Он попросил прощения от иранской стороны за трагедию, которая забрала 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этого государства, - сказано на сайте президента.
Рухани заверил, что причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинские эксперты получат всю необходимую поддержку для расследования трагедии.
Зеленский попросил вернуть тела погибших до 19 января, и президент Ирана пообещал сделать все от него возможное, чтобы репатриация произошла как можно скорее.
Министерство иностранных дел Украины направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона, как утверждает пресс-служба президента, согласилась с Украиной в этом вопросе.
Напомним, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.