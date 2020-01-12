|Скорость ветра:
|5.1 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:25
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:17
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
В зоне боевых действий на Донбассе 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих не зафиксировали.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы со стороны боевиков фиксировали неподалеку Красногоровки и Песков.
Отмечается, что боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала суток 12 января боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 7 мин из миномета калибра 82 мм по позициям вблизи с Новотошковским.
Напомним, что российские наемники в субботу дважды обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В зоне боевых действий на Донбассе 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих не зафиксировали.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы со стороны боевиков фиксировали неподалеку Красногоровки и Песков.
Отмечается, что боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала суток 12 января боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 7 мин из миномета калибра 82 мм по позициям вблизи с Новотошковским.
Напомним, что российские наемники в субботу дважды обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.