В зоне боевых действий на Донбассе 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих не зафиксировали.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы со стороны боевиков фиксировали неподалеку Красногоровки и Песков.

Отмечается, что боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток 12 января боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 7 мин из миномета калибра 82 мм по позициям вблизи с Новотошковским.

Напомним, что российские наемники в субботу дважды обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.