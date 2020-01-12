У острова Паксос в Греции затонуло судно с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Греции.

По предварительной информации, в акватории Ионического моря перевернулась лодка с мигрантами, на её борту находилось около 50 человек.

При крушении погибли 12 человек, ещё 21 человек был спасён. В настоящее время в районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция.

В операции по спасению людей заняты несколько патрульных судов и вертолёты. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что в Средиземном море у побережья Туниса погибли минимум 70 ливийских мигрантов из-за аварии лодки.