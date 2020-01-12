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Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране, которые вышли на улицы из-за ситуации вокруг крушения украинского самолета Boeing-737.
Соответствующий пост американский лидер обнародовал в Twitter.
— Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет, – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в Иране «не должно быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета».
— Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать о происходящем с места событий… Не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир наблюдает, – написал Трамп.
Стоит отметить, что свое заявление он продублировал на персидском языке.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета, который летел из Тегерана в Киев.
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Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране, которые вышли на улицы из-за ситуации вокруг крушения украинского самолета Boeing-737.
Соответствующий пост американский лидер обнародовал в Twitter.
— Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет, – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в Иране «не должно быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета».
— Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать о происходящем с места событий… Не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир наблюдает, – написал Трамп.
Стоит отметить, что свое заявление он продублировал на персидском языке.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета, который летел из Тегерана в Киев.