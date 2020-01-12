Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране, которые вышли на улицы из-за ситуации вокруг крушения украинского самолета Boeing-737.

Соответствующий пост американский лидер обнародовал в Twitter.

— Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет, – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в Иране «не должно быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета».

— Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать о происходящем с места событий… Не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир наблюдает, – написал Трамп.

Стоит отметить, что свое заявление он продублировал на персидском языке.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета, который летел из Тегерана в Киев.