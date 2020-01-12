Гражданину Турции, который 26 декабря 2019 года на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе совершил смертельную аварию, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Сообщается, что о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) мужчине сообщили сотрудники прокуратуры Николаевской области совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции области сообщили в субботу, 11 января.

Досудебным расследованием установлено, что 26 декабря, около 12:00 48-летний подозреваемый, находясь за рулем автомобиля «Volkswagen Touareg», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП 54-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» от полученных травм погибла на месте происшествия, водитель этого автомобиля и 3-летний пассажир автомобиля «Volkswagen Touareg» были травмированы.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, что ночью, 7 декабря, в результате аварии погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали.