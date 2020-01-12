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Украина в субботу, 11 января, подписала с США соглашение об открытии нового почетного консульства в городе Филадельфия.
Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице на Facebook.
— Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания, - прим.). Город также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки, - говорится в сообщении.
Обязанности почетного консула будет выполнять Ирина Мазур - общественный деятель, юрист, вице-президент Украинской федерации Америки.
Напомним, что в столице итальянского острова Сардиния, городе Кальяри открыли почетное консульство Украины.
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Украина в субботу, 11 января, подписала с США соглашение об открытии нового почетного консульства в городе Филадельфия.
Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице на Facebook.
— Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания, - прим.). Город также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки, - говорится в сообщении.
Обязанности почетного консула будет выполнять Ирина Мазур - общественный деятель, юрист, вице-президент Украинской федерации Америки.
Напомним, что в столице итальянского острова Сардиния, городе Кальяри открыли почетное консульство Украины.