В Иране начала работу специальная рабочая группа для помощи родственникам жертв крушения боинга в решении консульских вопросов.

Об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 12 января.

По словам Аббаса Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии.

Он выразил надежду, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.

Также, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тысяч гривен помощи.