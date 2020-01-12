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В Иране начала работу специальная рабочая группа для помощи родственникам жертв крушения боинга в решении консульских вопросов.
Об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 12 января.
По словам Аббаса Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии.
Он выразил надежду, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
Также, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тысяч гривен помощи.
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В Иране начала работу специальная рабочая группа для помощи родственникам жертв крушения боинга в решении консульских вопросов.
Об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 12 января.
По словам Аббаса Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии.
Он выразил надежду, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
Также, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тысяч гривен помощи.