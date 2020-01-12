Жители села Степовое возмутились, что в списках на распаевку земель не оказалось работников госпредприятия с 30-летним стажем, зато есть люди, которые работали «по 1-2 дня на дискотеках».

Об этом стало известно во время собрания работников и пенсионеров государственного предприятия «Степовое» в субботу, 11 января.

Перед тем, как глава трудового коллектива Наталья Дорош собралась зачитать списки кандидатов на распаевку земель, сотрудники ГП «Степовое» сообщили, что видели в этих списках фамилии людей, которые не работали на предприятии, и попросили публично обнародовать списки.

— Есть вопросы по пенсионерам. Там есть ряд фамилий, которые, я знаю, что не работали (на предприятии, - прим.), - сказал мужчина.

Наталья Дорош сообщила, что данные списки не требуют публичного обнародования, так как они хранятся на предприятии и их может посмотреть любой желающий. Также она добавила, что в списки еще будут вносить обновленную информацию о кандидатах.

— До конца января мы будем всех сверять, потому что некоторые сделали новые биометрические паспорта, а у нас старые данные. Вы меня убиваете. Эти самые списки были 10 мая 2018 года. Оттуда убрали только тех, кто умер, и добавились те, кто ушел на пенсию. Почему вы говорите, что там чужие люди? - сказала Наталья Дорош.

После того, как глава трудового коллектива зачитала списки кандидатов на распаевание земель, у людей вызвали вопросы ряд фамилий. Как рассказала Наталья Дорош, данные люди числились на предприятии в должности экспедитора, кухарки и ведущего дискотеки.

После такого ответа люди в зале подняли шум и начали высказывать свои возмущения относительно сложившейся ситуации: «Вы туда вписали, кого хотели, кого надо и не надо».

— Я проработал тут 10 лет. Меня нет в списках. Я уволился благодаря нашему руководству за полгода до пенсии. Меня нет в списках. Ладно. Я не претендую. Но судя по тому, кого туда включили, каких «знаменитостей», которые работают по 1-2 дня на дискотеках. Это ваши справедливые списки? Что ж вы все молчите? Это что, справедливо? А те, кто 30 лет проработал и уволился, то их всех решили выкинуть - они ненужные. Я предлагаю каждую кандидатуру, которая включена в списки на приватизацию, обговорить и коллективно проголосовать. Давайте будем сутки здесь сидеть и решать - давать или не давать. А не делать так, как вы составили списки, - сказал бывший работник предприятия.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал назначенное на субботу, 11 января, собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель. Жителей села возмутило, что губернатор не приехал на встречу, принять участие в которой обещал им ранее. При этом они заявили, что нужно перекрывать дороги, поскольку «надежды больше нет».

Также во время собрания новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что вскоре будет уволена часть работников, которые «не нужны», но конкретную цифру озвучить отказался. Руководитель главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Андрей Киро во время собрания заявил, что распаевка земель в селе Степовое - это не его проблема.

Позже стало известно, что глава ОГА Александр Стадник не присутствовал на собрании жителей села Степового, потому что в это время принимал участие в отчетной конференции Федерации футбола Николаевской области, на которой поздравил футболистов со сменой названия организации.