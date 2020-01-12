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В пунктах пропуска на границе со странами ЕС за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств, однако утром в воскресенье очереди уменьшились.
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.
— Как и предполагалось, после завершения рождественских и новогодних праздников в страны Евросоюза возвращается значительное количество наших соотечественников, которые там временно проживают или учатся. Поэтому в некоторых пунктах пропуска за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств, - сказано в сообщении.
Сообщается, что сегодня, 12 января по состоянию на 09:00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе.
Пограничники отметили, что для уменьшения очередей было в разы увеличено количество пограничных нарядов, прежде всего по проверке документов и осмотра транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран.
Сейчас на границе с Польшей больше всего транспортных средств (170) накопилось в пункте пропуска «Краковец». Кроме того, в пункте «Грушев» стоит 100 автомобилей, «Шегини» - 60, «Смильниця» - 35, «Ягодин» - 30. В других пунктах пропуска очередей нет.
На границе со Словакией в пункте пропуска «Ужгород» наблюдается очередь из 150 транспортных средств, «Малый Березный» - 130.
На границе с Венгрией: «Тиса» - 80 авто, «Вилок» - 30, «Косино» - 20, «Лужанка» - 20. В пункте пропуска «Дзвинкове» очередей нет.
На границе с Румынией очередей нет.
Государственная пограничная служба просит граждан по возможности выбирать пункты пропуска, которые не загружены.
Ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе 10-12 января 2020 года ожидают значительный поток транспортных средств в страны ЕС.
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В пунктах пропуска на границе со странами ЕС за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств, однако утром в воскресенье очереди уменьшились.
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.
— Как и предполагалось, после завершения рождественских и новогодних праздников в страны Евросоюза возвращается значительное количество наших соотечественников, которые там временно проживают или учатся. Поэтому в некоторых пунктах пропуска за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств, - сказано в сообщении.
Сообщается, что сегодня, 12 января по состоянию на 09:00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе.
Пограничники отметили, что для уменьшения очередей было в разы увеличено количество пограничных нарядов, прежде всего по проверке документов и осмотра транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран.
Сейчас на границе с Польшей больше всего транспортных средств (170) накопилось в пункте пропуска «Краковец». Кроме того, в пункте «Грушев» стоит 100 автомобилей, «Шегини» - 60, «Смильниця» - 35, «Ягодин» - 30. В других пунктах пропуска очередей нет.
На границе со Словакией в пункте пропуска «Ужгород» наблюдается очередь из 150 транспортных средств, «Малый Березный» - 130.
На границе с Венгрией: «Тиса» - 80 авто, «Вилок» - 30, «Косино» - 20, «Лужанка» - 20. В пункте пропуска «Дзвинкове» очередей нет.
На границе с Румынией очередей нет.
Государственная пограничная служба просит граждан по возможности выбирать пункты пропуска, которые не загружены.
Ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе 10-12 января 2020 года ожидают значительный поток транспортных средств в страны ЕС.