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Государственный комитет телевидения и радиовещания провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти во втором полугодии 2019 года.
Об этом сообщили на сайте комитета.
Так, наиболее прозрачными признали сайты Администрации Государственной пограничной службы и Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.
Среди местных органов власти — сайты Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской областных государственных администраций.
Также сообщается, что почти 64% центральных и 84% местных органов исполнительной власти полностью выполнили требования по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха.
В общем проанализировали 61 веб-сайт центральных органов исполнительной власти, а также 25 официальных сайтов местных органов исполнительной власти.
В Госкомтелерадио напоминают, что очередной мониторинг информационного наполнения сайтов проведут в течение апреля-июня 2020 года.
Напомним, что Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания не позволил ввезти из РФ еще две книги в связи с пропагандой государства-агрессора.
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Государственный комитет телевидения и радиовещания провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти во втором полугодии 2019 года.
Об этом сообщили на сайте комитета.
Так, наиболее прозрачными признали сайты Администрации Государственной пограничной службы и Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.
Среди местных органов власти — сайты Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской областных государственных администраций.
Также сообщается, что почти 64% центральных и 84% местных органов исполнительной власти полностью выполнили требования по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха.
В общем проанализировали 61 веб-сайт центральных органов исполнительной власти, а также 25 официальных сайтов местных органов исполнительной власти.
В Госкомтелерадио напоминают, что очередной мониторинг информационного наполнения сайтов проведут в течение апреля-июня 2020 года.
Напомним, что Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания не позволил ввезти из РФ еще две книги в связи с пропагандой государства-агрессора.