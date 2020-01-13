Государственный комитет телевидения и радиовещания провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти во втором полугодии 2019 года.

Об этом сообщили на сайте комитета.

Так, наиболее прозрачными признали сайты Администрации Государственной пограничной службы и Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Среди местных органов власти — сайты Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской областных государственных администраций.

Также сообщается, что почти 64% центральных и 84% местных органов исполнительной власти полностью выполнили требования по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха.

В общем проанализировали 61 веб-сайт центральных органов исполнительной власти, а также 25 официальных сайтов местных органов исполнительной власти.

В Госкомтелерадио напоминают, что очередной мониторинг информационного наполнения сайтов проведут в течение апреля-июня 2020 года.

Напомним, что Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания не позволил ввезти из РФ еще две книги в связи с пропагандой государства-агрессора.