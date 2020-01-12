Украина вошла в топ-3 стран крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года.

Об этом говорится в мониторинговом отчете Еврокомиссии, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что с ноября 2018 по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельхозпродукцию в Европу на сумму в 7,3 миллиардов евро. Также Украина за год показала самый высокий прирост экспорта продукции в ЕС - 41% (2,1 миллиарда евро).

Лидерами поставок сельхозпродукции в Европу стали США - 12,3 миллиардов евро, и Бразилия - 11,7 миллиардов евро.

Напомним, что в Николаевской области экспорт продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки 2017 составил 1,3 миллиард гривен.