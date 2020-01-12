Компания «Николаевбудмонтаж», которая занимается капитальным ремонтом спортивной школы «Надежда», спустя три месяца после просьбы мэра Николаева Александра Сенкевича, так и не отремонтировала санузлы.

Об этом Александр Сенкевич рассказал во время пресс-конференции в пятницу, 10 января.

Как известно, еще 15 октября 2019 года, в ходе аппаратного совещания мэр Николаева Александр Сенкевич попросил компанию «Николаевбудмонтаж» первым делом отремонтировать санузлы. Спустя пару дней начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока рассказал, что подрядная организация приступила к ремонту санузла и обещает через месяц закончить работы. Однако, на сегодняшний день ремонт санузлов в спортшколе еще не закончен.

Как рассказал Александр Сенкевич, санузлы планируют закончить в ближайшее время и приступить к реконструкции фасада здания «Надежды».

— Идет строительство. Выделены дополнительные средства в бюджете на 2020 год. Я очень надеюсь, что в следующем году мы закончим внешние работы и перейдем ко внутренним. Имеется ввиду замена фасадов, закончим ремонт крыши и так далее. И в ближайшее время закончат санитарные узлы. Вы видите, что сегодня баскетбол очень востребованный вид спорта, потому что все билеты продаются и свободных мест не остается. Поэтому мы, конечно, должны обеспечить людей, который приходят на баскетбол, цивилизованными условиями пребывания. Работаем, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что после того, как в Николаеве утром 24 октября 2018 года спортшколу «Надежда» затопило дождем из-за открытой на время ремонта крыши, паркет главной баскетбольной арены города дал первые трещины.

Сам начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Роман Бохин ранее заявил, что не видит ничего критичного в том, что дождь залил дорогостоящий паркет в спортшколе «Надежда», а заместитель мэра Юрий Степанец рассказал, что городской власти некому предъявлять претензии за залитую водой «Надежду».

В мэрии же Николаева заявили, что после дождя паркет «Надежды» стал только лучше. Однако из-за затопленного спорткомплекса «Надежда» баскетбольный сезон находится под угрозой срыва.

После этого стало известно, что паркет баскетбольного поля будут демонтировать, а Николаевская Могилянка решила предоставить помещение для тренировок баскетболистам, которые не могут заниматься в «Надежде» из-за проведения там ремонтных работ.

Также 5 ноября в спортивной школе «Надежда» в Николаеве начался демонтаж паркета главной баскетбольной арены города, а ремонтные работы продлили с двух месяцев до 5 месяцев - до 31 марта.

В то время у Сенкевича заявили, что к концу года планируют отремонтировать до 30% площадки крыши спортивной школы «Надежда» в Николаеве. А в Управлении капитального строительства Николаевского городского совета в настоящий момент не знают, сколько денег будет выделено из бюджета на продолжение работ в спортшколе «Надежда».

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор поднимал на сессии вопрос ремонта спортшколы «Надежда» и потребовал, чтобы чиновники мэрии отчитались о ситуации с ремонтом спорткомплекса «Надежда», который начали в прошлом году.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он не контролирует вопрос ремонта спортивной школы «Надежда», так как на сегодняшний день идет корректировка проектной документации.

Также после корректировки проекта капитального ремонта спортивной школы «Надежда» стоимость работ выросла более чем в два раза с 17,5 миллиона до 42,5 миллиона гривен.