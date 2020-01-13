Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что поедет в Киев, чтобы решить вопрос с передачей стадиона в парке Победы в собственность Николаева.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в пятницу, 10 января.

— Мы подготовили информацию. Эту информацию я направил и на уполномоченного президента в Кабинете Министров Украины, и еще на нескольких народных депутатов. Я думаю, что когда все эти каникулы закончатся, то, наверное, я поеду в Киев и буду сидеть там, носить эти документы, чтобы этот вопрос вышел и мы получили объект в городскую собственность, чтобы закончить его строительство. Сегодня это объект незавершенного строительства, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в 2017 году первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обратился к депутатам горсовета Николаева с просьбой «неотложно рассмотреть» выделение субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа».

25 апреля 2017 года на сессии депутаты Николаевского горсовета поручили первому заместителю городского головы Андрею Дадиверину, заместителям городского головы Валентине Бондаренко и Евгению Шевченко по обращению Николаевской облгосадминистрации подготовить проекты решений горсовета о выделении 40 миллионов 170 тысяч гривен субвенции областному бюджету для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа», но при условии дальнейшей передачи этого объекта в коммунальную собственность города.

Также депутаты Николаевского городского совета внесли изменения в Программу социально-экономического развития города и в бюджет города относительно выделения субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа».

В сентябре 2017 года состоялось открытие спортивного городка в Парке Победы, у фехтовальной школы. Стадион открыли спортивные школы, федерации и клубы, пройдя торжественным парадом.

В сентябре 2018 года депутаты комиссии по вопросам ЖКХ согласовали передачу на баланс Николаева спорткомплекса, расположенного в парке Победы. Однако стадион до сих пор не передан на баланс города, чем возмутился мэр Николаева Александр Сенкевич. Позже стало известно, что Министерстве образования и науки Украины не может передать спортивный городок в парке Победы в коммунальную собственность Николаев из-за недостаточного финансирования для завершения процедуры государственной регистрации имущественных прав.