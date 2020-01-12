Александр Стадник и Александр Пасечный

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Пасечный проигнорировал собрание жителей села Степовое в Николаевском районе, от которого он избрался в Верховную Раду, чтобы поучаствовать в конференции Федерации футбола Николаевской области.

Об этом свидетельствует публикация главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника в социальной сети Facebook по итогам встречи с футболистами.

В субботу, 11 января в Николаеве прошла отчетная конференция Федерации футбола Николаевской области, на которой было объявлено о переименовании организации в Ассоциацию футбола Николаевской области. Во время мероприятия глава Николаевской ОГА Александр Стадник вместе с народным депутатом Александром Пасечным вручали грамоты и благодарности футболистам, а также фотографировались с обладателем «Золотого мяча» Игорем Белановым.

В это же время в селе Степовое в Николаевском районе, который входит в границы 127 избирательного округа, который в парламенте представляет Александр Пасечный, проходило собрание местных жителей по проблемному для них вопросу распаевки земель государственного предприятия «Степовое». Селяне ожидали, что на встречу приедет глава Николаевской ОГА Александр Стадник и народный депутат Александр Пасечный, но этого не произошло. Отсутствие губернатора жителям села объяснили срочной командировкой Александра Стадника в Киев, в том числе и по вопросу ГП «Степовое», хотя на самом деле в это время он находился в Николаеве.

НикВести неоднократно пытались связаться с народным депутатом Александром Пасечным и спросить о том, почему он не был на собрании в Степовом вчера, но пока мы не получили комментарий парламентария.

Ранее сообщалось, что губернатор Николаевщины Александр Стадник обманул жителей села Степовое и вместо столицы поехал вручать грамоты футболистам. Жителей Степового возмутило, что губернатор обманул их, они заявили о том, что пора «поднимать бунт и перекрывать дороги».

Представитель инициативной группы селян напомнила, что «Слуги народа» и глава Николаевской ОГА Александр Стадник обещали жителям Степового решить проблему с распаевкой земель госпредприятия.

Новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что с предприятия будут уволены люди, которые «не нужны», но отказался озвучить конкретную цифру. Стоит отметить, что гарантированное право получить свою долю имеют действующие работники предприятия и пенсионеры из их числа (то есть те, кто ушел на пенсию, закончив трудовую деятельность на ГП «Степовое»). Уволенные же до распаевывания земли не смогут претендовать на участок, чего и опасаются местные жители.