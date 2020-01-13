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Четыре человека были ранены в воскресенье, 12 января, во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении иракских военных говорится, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.
Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.
О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.
В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.
Напомним, что вечером в четверг, 9 января, у американской военной базы Балад в 80 километрах от Багдада в Ираке упала неустановленная ракета.
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Четыре человека были ранены в воскресенье, 12 января, во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении иракских военных говорится, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.
Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.
О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.
В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.
Напомним, что вечером в четверг, 9 января, у американской военной базы Балад в 80 километрах от Багдада в Ираке упала неустановленная ракета.