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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал западные страны усилить санкционное давление на Иран, а также выразил сожаление из-за атаки на украинский самолет компании «Международные авиалинии Украины» вблизи Тегерана.
Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства.
Сообщается, что Беньямин Нетаньяху во время заседания кабинета министров страны прокомментировал катастрофу украинского авиалайнера в Иране. Выступая перед министрами своего правительства, он вновь обвинил Тегеран во лжи.
Глава правительства Израиля выразил соболезнования «жертвам обмана и халатности Ирана».
— Иран лгал. Так же, как они врали о своей секретной ядерной программе, они теперь врут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили, они знали, что это было сделано неумышленно, но врали они намеренно, они обманули весь мир, - заявил он.
Также он добавил, что приветствует введение президентом США Дональдом Трампом новых жестких санкций в отношении иранского режима.
— Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США. Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие, - добавил премьер-министр.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал западные страны усилить санкционное давление на Иран, а также выразил сожаление из-за атаки на украинский самолет компании «Международные авиалинии Украины» вблизи Тегерана.
Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства.
Сообщается, что Беньямин Нетаньяху во время заседания кабинета министров страны прокомментировал катастрофу украинского авиалайнера в Иране. Выступая перед министрами своего правительства, он вновь обвинил Тегеран во лжи.
Глава правительства Израиля выразил соболезнования «жертвам обмана и халатности Ирана».
— Иран лгал. Так же, как они врали о своей секретной ядерной программе, они теперь врут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили, они знали, что это было сделано неумышленно, но врали они намеренно, они обманули весь мир, - заявил он.
Также он добавил, что приветствует введение президентом США Дональдом Трампом новых жестких санкций в отношении иранского режима.
— Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США. Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие, - добавил премьер-министр.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.