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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика украинского конфликта (на Донбассе, - прим.) и положение дел в Сирии, - указано в сообщении.
Кроме того, президенты подробно обсудили ливийскую проблематику.
Напомним, что Президент России Владимир Путин заявил, что танки и тяжелую артиллерию боевики на Донбассе получили от государств, которые им симпатизируют.
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика украинского конфликта (на Донбассе, - прим.) и положение дел в Сирии, - указано в сообщении.
Кроме того, президенты подробно обсудили ливийскую проблематику.
Напомним, что Президент России Владимир Путин заявил, что танки и тяжелую артиллерию боевики на Донбассе получили от государств, которые им симпатизируют.