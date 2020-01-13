Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика украинского конфликта (на Донбассе, - прим.) и положение дел в Сирии, - указано в сообщении.

Кроме того, президенты подробно обсудили ливийскую проблематику.

Напомним, что Президент России Владимир Путин заявил, что танки и тяжелую артиллерию боевики на Донбассе получили от государств, которые им симпатизируют.