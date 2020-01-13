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Как сообщает The Guardian, об этом лидер демократов-юнионистов Арлен Фостер и руководитель «Шин Фейн» Мишель О'Нил объявили в субботу, 11 января.
Во время внеочередного заседания Ассамблеи Северной Ирландии Фостер выбрали первым министром Кабинета министров региона, а О'Нил — ее заместителем.
По словам лидера Демократической юнионистской партии, «Северной Ирландии пора снова двигаться вперед».
«Я хочу, чтобы Северная Ирландия была домом для всех — независимо от наших различий, мы должны искать точки соприкосновения», — сказала Фостер.
Ее поддержала и Мишель О'Нил: «партиям пора проявить смелость, выбирая надежду вместо страха, и войти в новый политический период в регионе».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сообщил, что в понедельник, 13 января, встретится с первым министром Северной Ирландии и ее заместителем, чтобы выразить поддержку новоизбранному Кабинету министров.
В новом коалиционном правительстве будут представлены пять основных североирландских партий — кроме Демократической юнионистской и «Шин Фейн», это также националистическая Социально-демократическая партия, центристская Партия альянса и Ольстерская юнионистская партия.
Один из ключевых пунктов нового коалиционного соглашения предусматривает компромисс в языковом вопросе. В частности, будет расширено представительство ирландского языка в публичном пространстве страны, а регулированием этого вопроса будут заниматься комиссары по культурно-языковым вопросам.
Собрание Стормонт положило конец политическому кризису в Северной Ирландии, который длился почти три года. Этот шаг важен также и тем, что Ассамблея играет одну из главных ролей в новых договоренностях между Великобританией и ЕС по Brexit.
Предполагается, что Стормонт в конце переходного периода (то есть в конце 2024 года) проведет голосование за то, продолжать ли определенные в соглашении о Brexit договоренности. В зависимости от решения они могут длиться от двух до четырех лет.
Напомним, весной прошлого года в Северной Ирландии в результате беспорядков убили журналистку.
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Как сообщает The Guardian, об этом лидер демократов-юнионистов Арлен Фостер и руководитель «Шин Фейн» Мишель О'Нил объявили в субботу, 11 января.
Во время внеочередного заседания Ассамблеи Северной Ирландии Фостер выбрали первым министром Кабинета министров региона, а О'Нил — ее заместителем.
По словам лидера Демократической юнионистской партии, «Северной Ирландии пора снова двигаться вперед».
«Я хочу, чтобы Северная Ирландия была домом для всех — независимо от наших различий, мы должны искать точки соприкосновения», — сказала Фостер.
Ее поддержала и Мишель О'Нил: «партиям пора проявить смелость, выбирая надежду вместо страха, и войти в новый политический период в регионе».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сообщил, что в понедельник, 13 января, встретится с первым министром Северной Ирландии и ее заместителем, чтобы выразить поддержку новоизбранному Кабинету министров.
В новом коалиционном правительстве будут представлены пять основных североирландских партий — кроме Демократической юнионистской и «Шин Фейн», это также националистическая Социально-демократическая партия, центристская Партия альянса и Ольстерская юнионистская партия.
Один из ключевых пунктов нового коалиционного соглашения предусматривает компромисс в языковом вопросе. В частности, будет расширено представительство ирландского языка в публичном пространстве страны, а регулированием этого вопроса будут заниматься комиссары по культурно-языковым вопросам.
Собрание Стормонт положило конец политическому кризису в Северной Ирландии, который длился почти три года. Этот шаг важен также и тем, что Ассамблея играет одну из главных ролей в новых договоренностях между Великобританией и ЕС по Brexit.
Предполагается, что Стормонт в конце переходного периода (то есть в конце 2024 года) проведет голосование за то, продолжать ли определенные в соглашении о Brexit договоренности. В зависимости от решения они могут длиться от двух до четырех лет.
Напомним, весной прошлого года в Северной Ирландии в результате беспорядков убили журналистку.