В зоне боевых действий на Донбассе 12 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы со стороны боевиков фиксировали вблизи Водяного, Новотошковского, Орехово и Майского.

За сутки 12 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Напомним, 9 января в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.