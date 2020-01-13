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В зоне боевых действий на Донбассе 12 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы со стороны боевиков фиксировали вблизи Водяного, Новотошковского, Орехово и Майского.
За сутки 12 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Напомним, 9 января в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.
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В зоне боевых действий на Донбассе 12 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы со стороны боевиков фиксировали вблизи Водяного, Новотошковского, Орехово и Майского.
За сутки 12 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Напомним, 9 января в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.