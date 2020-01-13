Мэра Николаева Александра Сенкевича удивили большие суммы в платежках за тепло за декабря 2019.

Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.

Александр Сенкевич рассказал, что к нему обращаются жители Николаева, которым от ЧАО «Николаевская ТЭЦ» пришли большие платежки за теплоэнергию. При этом он отметил, что суммы за тепло являются необоснованным с учетом небольшой площади квартир.

— Хотел бы начать с отопительных предприятий. У нас, вижу, очень много людей, которые обеспокоены платежками, которые пришли им за декабрь. Ко мне обратилась девушка, у нее 34 м² и пришла сумма больше 1200 гривен за отопление от ТЭЦ. Я понимаю, что мы никак на вас не влияем - ни на вашу ценовую политику, ни на хозяйственную деятельность, но мне кажется, что такая сумма слишком большая для таких маленьких квартир, - сказал мэр.

Также Александр Сенкевич попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию представителя «Николаевской ТЭЦ».

— По состоянию на декабрь тарифы на теплоэнергию у нас не изменились, поэтому начисления происходят по учету. Если есть какие-то вопросы, то мы индивидуальном порядке окажем всяческое воздействие. Если там действительно ошибка, то надо пересчитать? - отметили в ТЭЦ.

Городской голова уточнил, будут ли в январе 2020 года платежки больше, чем в декабре. На что в ТЭЦ ответили, что все зависит от температуры, поэтому они не исключают высокие январские платежки.

— Мы говорим элементарно о том, что был не такой холодный месяц. Вы говорите, что нам в январе ждать еще большие платежки? Или как?, - спросил Александр Сенкевич. — Все зависит от температур. Если будет больше, то и платежки будут больше, - ответили в ТЭЦ.

Также мэр сообщил, что на этой неделе планирует встретиться с главой Николаевской облгосадминистрации и решить вопрос с тарифами на теплоэнергию для населения, а также обсудить отопительный сезон в целом.

— Я думаю, что нам нужно собраться. Мне звонил Александр Васильевич (Стадник, глава Николаевской ОГА, - прим.). Я думаю, что мы соберемся в ближайшее время по тарифам и в целом отопительному сезону. Будем общаться на уровне министерств, ведомств, чтоб как-то решать этот вопрос. Люди не понимают, почему обещали платежку меньше, а пришла такая, как в прошлом году. Я думаю, что где-то в среду (15 января, - прим.) будет встреча в облгосадминистрации, - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жалуются на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года.

В частности, Лилия Онилова пишет, что платежка за теплоэнергию в ее квартире, площадью 36 м², по адресу: улица 28 Армии 12-А, от «Николаевской ТЭЦ» составила тысячу гривен.

— Прошу дать разъяснения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ». Пришла платежка за декабрь, в которой в графе «стоимость» указана сумма - 1038.49 гривен. Адрес: улица 28 Армии 12-А. Площадь квартиры 36 м². Очень интересно, каким образом вы считаете кому сколько платить? Какая цена за м²? Хотим объяснений! Расскажите, как проходит расчет, - пишет девушка.

Также девушка возмутилась тем, что жителям Николаева от ТЭЦ приходят платежки с абсолютно разными суммами: «Почему у всех разные цифры по городу? У каждого дома свои расценки или как? Жары в квартире не было! Если бы было и возмущений не было б! А так, ещё и кондиционер включали! Долг по отоплению отсутствует».

Помимо этого, жительница Николаева Анна Нико пишет, что платежка за тепло в ее квартире по адресу: Молодогвардейская 53-а, составила 1523 гривны.

— Прошу дать разъяснения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ». Пришла платежка за декабрь, в графе «стоимость» указано - 1524.04 гривен. Вопрос: что это за цифра и какая реальная стоимость квадратного метра? Молодогвардейская 53-а. Долг по отоплению отсутствует, - написала девушка.

Еще одна жительница Николаева, Анна Сова пишет, что ее платежка за декабрь за двухкомнатную квартиру составила 1680 гривен.

— Я только что свою достала из ящика и офигела, мягко говоря. У меня 1680, за двушку, долгов нет, морозов не было, газ не дорожал. Что происходит? Рюмина, 15, - пишет она.

Как известно, Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.