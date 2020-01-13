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Украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.
Об этом пишет Isport.ua.
Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1. За это время украинка проиграла всего одну подачу, в то время как ее соперница отдала сразу шесть геймов.
Во втором раунде Катерина Козлова встретится с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Чжан Шуай (Китай).
Ранее сообщалось, что Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA «International».
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Украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.
Об этом пишет Isport.ua.
Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1. За это время украинка проиграла всего одну подачу, в то время как ее соперница отдала сразу шесть геймов.
Во втором раунде Катерина Козлова встретится с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Чжан Шуай (Китай).
Ранее сообщалось, что Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA «International».