Украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.

Об этом пишет Isport.ua.

Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1. За это время украинка проиграла всего одну подачу, в то время как ее соперница отдала сразу шесть геймов.

Во втором раунде Катерина Козлова встретится с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Чжан Шуай (Китай).

Ранее сообщалось, что Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA «International».