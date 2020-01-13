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Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта «Действие» («Государство в смартфоне»).
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Ключевая цель для Действия в этом году - 10 000 000 активных пользователей. И эта цель мегаамбициозна. Уверен, что наиболее глобальная по сравнению с темпами развития подобных проектов в других странах, - отметил Михаил Федоров.
Для достижения среди других этой цели вице-премьер объявил, что в правительстве ищут главного маркетолога для проекта «Действие». При этом он указал, что на этом посту «придется придумать эффективную маркетинговую стратегию для важнейшего цифрового проекта - Действие».
Напомним, что правительство предусмотрело в проект государственного бюджета Украины на 2020 год достаточно средств для финансирования «государства в смартфоне».
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Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта «Действие» («Государство в смартфоне»).
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Ключевая цель для Действия в этом году - 10 000 000 активных пользователей. И эта цель мегаамбициозна. Уверен, что наиболее глобальная по сравнению с темпами развития подобных проектов в других странах, - отметил Михаил Федоров.
Для достижения среди других этой цели вице-премьер объявил, что в правительстве ищут главного маркетолога для проекта «Действие». При этом он указал, что на этом посту «придется придумать эффективную маркетинговую стратегию для важнейшего цифрового проекта - Действие».
Напомним, что правительство предусмотрело в проект государственного бюджета Украины на 2020 год достаточно средств для финансирования «государства в смартфоне».