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Житель Николаевской области, которого госпитализировали 11 января с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма», умер 12 января вечером.
Об этом сообщили в пресс-службе Облздрава.
Как сообщалось ранее, 11 января, в Николаевской области 31-летнего мужчину, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака, госпитализировали в больницу, у мужчины наблюдали гидро- и аэрофобию.
В облздраве отметили, что комиссия в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверила предоставление профильной медицинской помощи в районе во время обращения.
— Также проверено качество оказания антирабической помощи населению района. Готовится видео-совещание с руководителями учреждений здравоохранения области по данному вопросу, которую планируется провести в первой половине недели. Ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА, - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на 20 ноября 2019 года, все учреждения здравоохранения Николаева обеспечены вакциной для профилактики бешенства.
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Житель Николаевской области, которого госпитализировали 11 января с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма», умер 12 января вечером.
Об этом сообщили в пресс-службе Облздрава.
Как сообщалось ранее, 11 января, в Николаевской области 31-летнего мужчину, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака, госпитализировали в больницу, у мужчины наблюдали гидро- и аэрофобию.
В облздраве отметили, что комиссия в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверила предоставление профильной медицинской помощи в районе во время обращения.
— Также проверено качество оказания антирабической помощи населению района. Готовится видео-совещание с руководителями учреждений здравоохранения области по данному вопросу, которую планируется провести в первой половине недели. Ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА, - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на 20 ноября 2019 года, все учреждения здравоохранения Николаева обеспечены вакциной для профилактики бешенства.