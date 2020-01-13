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Ассоциация городов Украины обратилась к нардепам от Николаевской области, в котором заявила, что не поддерживает проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» и призвала за него не голосовать.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевское региональное отделение Ассоциации городов Украины.
Также Ассоциация в письме обратилась к Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателям депутатских фракций и групп и различным парламентским комитетам.
Исполнительный директор Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины Татьяна Яблоновская также обратилась к народным депутатам от Николаевской области, отметив важность этого процесса.
— На днях Парламент рассмотрит обновленный законопроект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации. Мы просим всех, в том числе и народных депутатов от Николаевщины, обратить внимание на этот важнейший процесс - ведь предлагаемые изменения предусматривают сужение статуса органов местного самоуправления, имеют признаки централизации власти, чрезмерно расширяют контрольные полномочия государства в лице префектов и Президента, - заявила Татьяна Яблоновская.
Ассоциация городов Украины призывает способствовать отклонению этого законопроекта и отмечает необходимость провести надлежащее обсуждение таких изменений для поиска взаимопонимания и выработки компромисса.
Напомним, что ранее Ассоциация городов Украины уже призывала отклонить законопроект №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».
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Ассоциация городов Украины обратилась к нардепам от Николаевской области, в котором заявила, что не поддерживает проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» и призвала за него не голосовать.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевское региональное отделение Ассоциации городов Украины.
Также Ассоциация в письме обратилась к Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателям депутатских фракций и групп и различным парламентским комитетам.
Исполнительный директор Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины Татьяна Яблоновская также обратилась к народным депутатам от Николаевской области, отметив важность этого процесса.
— На днях Парламент рассмотрит обновленный законопроект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации. Мы просим всех, в том числе и народных депутатов от Николаевщины, обратить внимание на этот важнейший процесс - ведь предлагаемые изменения предусматривают сужение статуса органов местного самоуправления, имеют признаки централизации власти, чрезмерно расширяют контрольные полномочия государства в лице префектов и Президента, - заявила Татьяна Яблоновская.
Ассоциация городов Украины призывает способствовать отклонению этого законопроекта и отмечает необходимость провести надлежащее обсуждение таких изменений для поиска взаимопонимания и выработки компромисса.
Напомним, что ранее Ассоциация городов Украины уже призывала отклонить законопроект №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».