Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что городской совет готов передать на баланс «Укравтодора» Ингульский и Варваровский мосты.

Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.

В ходе совещания Александр Сенкевич решил ответить на заявления народного депутата от партии «Слуга народа» Игорь Негулевского о том, что по договоренности с Кабинетом министров Варваровский мост заберут из городской собственности и в ближайшие месяцы передадут на баланс «Укравтодора». Мэр поручил начальнику управления коммунального имущества Николаевского городского совета Мкртычу Мкртчяну подготовить всю необходимую документацию для передачи объектов.

— Я думаю, что депутаты, совместно с городским головой, будут не против того, что мы пытаемся сделать уже 5 лет. Уважаемый Мкртыч Самвелович (Мкртыч Мкртчян, – прим.), подготовьте, пожалуйста, проект решения горсовета относительно передачи на баланс Службы автомобильных дорог двух мостов - Ингульского и Варваровского. У них же на балансе покрытие. Надо разобраться, кто там - «Укравтодор» или САД. Негулевский (народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский, - прим.) говорит, что там вроде как планируется заседание Кабмина, на котором планируют изъять у нас мосты. У нас не надо ничего изымать. Мы готовы передавать такие «подарки» - пусть берут, ремонтируют, за ними смотрят, обслуживают. Если они заинтересованы в этом. Мы уже 5 лет добиваемся того, чтобы передать на баланс эти сооружения, которые являются частью государственных международных трасс. Это не мост на Аляуды, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и депутатов городского совета в затягивании ремонта Варваровского моста. Он также заявил, что польская компания «Mosty Gdansk Limited Liability Company», которая сегодня занимается разработкой проектно-сметной документации по ремонту Варваровского моста, «просто аферисты» и никогда не занималась проектированием.