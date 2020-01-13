Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает «изливом фантазии» заявление народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Игоря Негулевского о коррупции в вопросе ремонта Варваровского моста.

Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.

В частности, во время совещания Александр Сенкевич вспомнил слова нардепа Игоря Негулевского, который обвинил мэра Николаева и депутатов городского совета в затягивании ремонта Варваровского моста.

— Поступила информация. Я не могу не прокомментировать заявление народного депутата Украины Игоря Негулевского о мошенниках-депутатах под руководством городского головы, которые решили украсть мост. Нужно напомнить уважаемому Игорю Негулевскому, что он уже народный депутат, а не активист или кандидат в нардепы. Нужно за свои слова нести ответственность, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр рассказал, что фотографии проекта Варваровского моста, которые нардеп прикрепил к своей публикации, были опубликованы в презентации киевской компании, которая несколько лет назад представляла в здании облгосадминистрации результаты предпроектных работ моста.

— Хочу всех проинформировать, чтобы вы не читали излив фантазии в Facebook. Хочу напомнить, что 2018 году была разработана документация, а точнее технический отчет о состоянии Варваровского моста. Согласно отчету был оглашен тендер на разработку проектной документации. Тендер выиграла киевская компания, которая начала разрабатывать проектно-сметную документацию. Тогда главой Николаевской ОГА был Савченко Алексей Юрьевич. По результатам предпроектных работ нам предоставили презентацию в малом зале облгосадминистрации. Именно картинки из этой презентации нам в Facebook показывал Негулевский, - сказал Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что город готов разорвать контракт с фирмой, которая выиграла тендер на разработку проектно-сметной документации по Варваровскому мосту, если, по словам Игоря Негулевского, этим уже занимается Министерство инфраструктуры Украины и Укравтодор и, таким образом, Николаев сможет направить эти деньги на ремонт дюкера в Варваровку.

— Если он (Игорь Негулевский, - прим.) утверждает, что у нас желают эти мосты взять на государственный баланс и заниматься их ремонтом, то мы готовы. Более того, мы отыграли новый тендер и победила компания, от которой на сегодняшний день мы не увидели обратной связи или промежуточной информации о том, что делается. Я дал поручение Кореневу (Сергей Николаевич, директор Департамента ЖКХ, - прим.) узнать, на каком этапе это находится. Если они до сих пор не готовы ничего нам предъявить, то по обоюдному согласию разорвать договорные отношения, сэкономить 9 миллионов 900 тысяч гривен и мы пустим эти средства на дюкер в Варваровку, чтобы у них была там вода. Зачем нам в пустую тратить средства, если Негулевский говорит, что Министерство инфраструктуры и Укравтодор уже заказывают проектно-сметную документацию, вместе с работами. Для чего мы тогда делаем этот проект? Положить за 10 миллионов бумагу на стол? Что это за игры вообще? Я не понимаю этого. Это 100% не государственный подход. Если нам удастся сэкономить 10 миллионов - я поблагодарю от всего города Негулевского за його работу. Я думаю, что жители Варваровки тоже скажут спасибо. У нас нет желания соревноваться, кто быстрее отремонтирует мост. У нас есть желание, чтобы этот мост было отремонтировано в скорейшем времени и, желательно, за средства государственного бюджета, - сказал Александр Сенкевич.

В итоге чиновники объявили новые торги по разработке проектно-сметной документации ремонта моста еще 21 января 2019 года с ожидаемой стоимостью работ в 5 миллионов, однако не получили ни одной заявки на участие в торгах, тендер был отменен. Повторный тендер был объявлен 6 февраля, однако и он был отменен по причине отсутствия участников.

15 марта 2019 года Департамент ЖКХ объявил третий по счету тендер по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста с ожидаемой стоимостью в 19 миллионов 800 тысяч гривен, что в 4 раза дороже чем в два предыдущих раза.

Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев пояснил, что новый тендер по разработке проекта ремонта Варваровского моста подорожал в 4 раза из-за того, что подрядчики отказываются выполнять работы за меньшую сумму. В итоге 27 мая 2019 года очередной тендер был отменен.

16 июля 2019 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, провалив трижды торги по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста, объявил новый тендер со стоимостью работ в 19 миллионов 800 тысяч гривен.

Также отметим, что николаевцы с квадрокоптера показали состояние Южнобугского (Варваровского) и Ингульского мостов.

Как известно, 5 августа 2019 года прошел объявленный Департаментом ЖКХ Николаева аукцион по выбору компании-подрядчика по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта Варваровского моста. Ожидаемая стоимость торгов составляла 19,8 миллиона гривен, однако в результате аукциона победила польская компания с предложением в 9 миллионов гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал контролировать работу компании-подрядчика по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста.

Также напомним, по мнению новоназначенного главы Укравтодора Александра Кубракова, финансировать ремонт Южнобугского (Варваровского) моста нужно из государственного и местного бюджетов.

17 июля 2019 года, во время визита в Николаев, Владимир Зеленский заявил, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября 2019 года, во время визита в Николаев министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, таких мостов, как Варваровский, всего два в мире, и один из них, в Китае, уже рухнул.

В ходе пресс-марафона Владимир Зеленский сообщил, что обратится к премьер-министру Андрею Гончаруку, чтобы правительство изучило вопрос реконструкции моста в Николаеве.

4 декабря 2019 года губернатор Николаевской области Александр Стадник пообещал сделать всё, чтобы отремонтировать Варваровский мост в 2020 году, и добавил, что у него уже есть «таблица по срокам» выполнения работ.