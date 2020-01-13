Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что киевская фирма «Союзтраспроект», которая в 2018 году провалила разработку проекта на ремонт Варваровского моста, должна городу 750 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, проект реконструкции Варваровского моста должен был быть разработан еще в 2018 году, однако данные работы не были выполнены из-за подрядчика в лице ООО «Союзтраспроект». За разработку проекта подрядчик должен был получить 3 миллиона 779 тысяч гривен, однако в ходе выполнения работ «Союзтраспроект» запросил 11 миллионов гривен. В результате договор с фирмой был разорван.

По словам мэра, на сегодняшний день с «Союзтраспроект» идет судебный процесс, однако фирма уже должна выплатить городу штраф в размере 750 тысяч гривен.

— Хочу всех проинформировать, чтобы вы не читали излив фантазии в Facebook. Хочу напомнить, что 2018 году была разработана документация, а точнее технический отчет о состоянии Варваровского моста. Согласно отчету был оглашен тендер на разработку проектной документации. Тендер выиграла киевская компания, которая начала разрабатывать проектно-сметную документацию. Тогда главой ОГА был Савченко Алексей Юрьевич. По результатам предпроектных работ нам предоставили презентацию в малом зале облгосадминистрации. Именно картинки из этой презентации нам в Facebook показывал Негулевский. Дальше хочу сказать, что к концу 2018 года была поставлена задача разработать проектно-сметную документацию. Компания с этим не справилась. Договор автоматически был разорван, отношения с компанией были разорваны и никакой проектной документации нам не передали. Мы не заплатили ни копейки за неразработанную документацию. Ноль. После этого прокуратура нашла, что у нас в договоре на разработку проектно-сметной документации были штрафные санкции. В интересах государства подала в суд. Суды еще идут, но 750 тысяч штрафов эта компания должна нам заплатить. Именно та компания, картинки которой нам показывал Негулевский в виде проектно-сметной документации. Имея какой-то опыт работы в строительстве и работы городским головой могу сказать, что, скорее всего, проект на реконструкцию такого сооружения - это томов 30 писанины, как это делать. Вы показывали нам картинки, ну хорошо, то такое, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и депутатов городского совета в затягивании ремонта Варваровского моста. Он также заявил, что польская компания «Mosty Gdansk Limited Liability Company», которая сегодня занимается разработкой проектно-сметной документации по ремонту Варваровского моста, «просто аферисты» и никогда не занималась проектированием.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает «изливом фантазии» заявление народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Игоря Негулевского о коррупции в вопросе ремонта Варваровского моста.