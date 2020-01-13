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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году может начаться только проектирование, но не строительство нового моста через реку Южный Буг.
Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.
Александр Сенкевич отметил, что японская компания JICA должна актуализировать техническое задание для строительства моста после чего можно будет приступить к подготовке проектно-сметной документации.
— Относительно ситуации, которая сложилась с Японским мостом, информирую вас. Этот мост является объездным и должен быть за Матвеевкой. На последнем заседании в «Укравтодоре» на котором я лично присутствовал, а также присутствовали представители компании JICA, у них стояла задача до конца 2019 года предоставить информацию о техническом отчете, который они готовили на протяжении двух лет. Представители компании приезжали сюда к нам в Николаев, на встрече с ними присутствовал заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи, они нам показывали всю информацию, после мы еще встречались в Киеве. На сегодняшний день стоит задача актуализировать техническое задание на строительство моста, которое было разработано в 2012 году, так как изменилось место где его собираются строить. Поэтому могу сказать со всей уверенностью, что в 2020 году можно начать проектирование этого моста, но никак не строительство, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка рассказал, как в составе правительственной делегации участвовал в переговорах с Японией по строительству в Николаеве нового моста через реку Южный Буг.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году может начаться только проектирование, но не строительство нового моста через реку Южный Буг.
Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.
Александр Сенкевич отметил, что японская компания JICA должна актуализировать техническое задание для строительства моста после чего можно будет приступить к подготовке проектно-сметной документации.
— Относительно ситуации, которая сложилась с Японским мостом, информирую вас. Этот мост является объездным и должен быть за Матвеевкой. На последнем заседании в «Укравтодоре» на котором я лично присутствовал, а также присутствовали представители компании JICA, у них стояла задача до конца 2019 года предоставить информацию о техническом отчете, который они готовили на протяжении двух лет. Представители компании приезжали сюда к нам в Николаев, на встрече с ними присутствовал заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи, они нам показывали всю информацию, после мы еще встречались в Киеве. На сегодняшний день стоит задача актуализировать техническое задание на строительство моста, которое было разработано в 2012 году, так как изменилось место где его собираются строить. Поэтому могу сказать со всей уверенностью, что в 2020 году можно начать проектирование этого моста, но никак не строительство, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка рассказал, как в составе правительственной делегации участвовал в переговорах с Японией по строительству в Николаеве нового моста через реку Южный Буг.
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
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|
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|
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