Реконструкция Шуховской водонапорной башни, расположенной на улице Рюмина, 9, может обойтись бюджету Николаева в 9 миллионов гривен.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.

— У нас есть башня Шухова. Недавно я проезжал мимо нее, посмотрел - она вообще в страшном состоянии. Она же проржавеет и упадет на людей. Надо что-то с ней делать, - сказал Александр Сенкевич.

Как стало известно в ходе аппаратного совещания, башня находится на балансе Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета и, соответственно, все расходы на нее готовит управление.

Как рассказала, директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко, проектно-сметная документация башни Шухова разработана с 2017 года и стоимость ее реконструкции составляет 9 миллионов гривен.

— Мы подавались с Юрием Любаровым (начальник управления культуры Николаевского горсовета, - прим.) на грант. Там с 2017 года есть разработанная проектно-сметная документация. Примерно в 9 миллионов. Это реконструкция, - сказала Татьяна Шуличенко.

Мэр отметил, что в 2020 году денег на реконструкцию башни в бюджете Николаева не запланировано.

— 9 миллионов. Не знаю, что такого с ней будут делать. Наверное, демонтировать, перевозить, реконструировать и назад привозить. Ее надо привести в порядок. Хотя бы почистить ее, покрасить, что б она не разрушалась активно. Но я не думаю, что мы найдем 9 миллионов в этом году для того, чтобы ее реконструировать, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр дал поручение своему заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрию Степанцу провести совместно с директором коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борисом Дуденко, директором департамента экономического развития Татьяной Шуличенко, а также представителями управления культуры и департамента ЖКХ совещание, чтобы изучить проектно-сметную документацию на реконструкцию башни стоимостью 9 миллионов гривен.

Напомним, что в марте 2016 года на сайте электронных петиций Николаевского городского совета было зарегистрировано обращение с просьбой провести реставрацию металлических конструкций водонапорной башни, известной в городе как «Башня Шухова».