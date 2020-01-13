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По состоянию на 10 января 2019 с начала 2019/2020 Украина экспортировала 32 078 тысяч тонн зерновых культур. Это на 7 миллионов 800 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на оценку заместителя министра Тараса Высоцкого.
— Согласно оценке министерства урожай зерновых в прошлом году составил около 75 миллионов тонн, из которых 54 миллионов тонн будет экспортировано на внешние рынки, - отметил Тарас Высоцкий.
Чиновник напомнил, что окончательные данные по производству зерна будут предоставлены в марте по информации Госстата.
В частности, на внешние рынки поставлено:
Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тысяч тонн, что на 68,5 тысяч тонн больше чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.
Напомним, что в Украине для граждан стал доступен реестр данных об объемах зерна в элеваторах по всей территории страны.
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По состоянию на 10 января 2019 с начала 2019/2020 Украина экспортировала 32 078 тысяч тонн зерновых культур. Это на 7 миллионов 800 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на оценку заместителя министра Тараса Высоцкого.
— Согласно оценке министерства урожай зерновых в прошлом году составил около 75 миллионов тонн, из которых 54 миллионов тонн будет экспортировано на внешние рынки, - отметил Тарас Высоцкий.
Чиновник напомнил, что окончательные данные по производству зерна будут предоставлены в марте по информации Госстата.
В частности, на внешние рынки поставлено:
Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тысяч тонн, что на 68,5 тысяч тонн больше чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.
Напомним, что в Украине для граждан стал доступен реестр данных об объемах зерна в элеваторах по всей территории страны.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
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|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
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