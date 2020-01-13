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Специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте управления Госпотребслужбы в в Николаевской области.
Как известно, в воскресенье вечером, 12 января от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака в Арбузинском районе Николаевской области. Днем ранее, 11 января мужчину госпитализировали в больницу.
Каждый месяц управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарии главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области отчитывается об эпизоотической ситуации в области. За период с 1 августа по 1 сентября 2019 года специалистами управления не зафиксировано не одного случая бешенства собак в Николаевской области.
Главный редактор НикВести Олег Деренюга в своем Telegram-канале сообщил о том, что инцидент с укусом мужчины произошел 28 августа в селе Благодатное Арбузинского района, а специалисты Госпотребслужбы, по словам местных жителей, на место не выезжали.
«4 дня она лежала посреди села Благодатное Арбузинского района. Ждали ветеринаров Госпродпотребслужбы, но не дождались, и селяне сами закопали ее. Госпотребслужба на своем сайте каждый месяц отчитывается об эпизоотической ситуации в области. Смотрю данные с 1 августа по 1 сентябре, а там не зафиксировано ни одной собаки с бешенством в эти даты. Выходит, на факт бешенства у собаки точно также никто не отреагировал, как и на бешенство у человека. Случай не отследили, цепочку заражения не расследовали, никаких мер не приняли», - написал Олег Деренюга.
Напомним, в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации не будут проводить брифинг в связи со смертью мужчины от бешенства после укуса бездомной собаки.
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Специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте управления Госпотребслужбы в в Николаевской области.
Как известно, в воскресенье вечером, 12 января от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака в Арбузинском районе Николаевской области. Днем ранее, 11 января мужчину госпитализировали в больницу.
Каждый месяц управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарии главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области отчитывается об эпизоотической ситуации в области. За период с 1 августа по 1 сентября 2019 года специалистами управления не зафиксировано не одного случая бешенства собак в Николаевской области.
Главный редактор НикВести Олег Деренюга в своем Telegram-канале сообщил о том, что инцидент с укусом мужчины произошел 28 августа в селе Благодатное Арбузинского района, а специалисты Госпотребслужбы, по словам местных жителей, на место не выезжали.
«4 дня она лежала посреди села Благодатное Арбузинского района. Ждали ветеринаров Госпродпотребслужбы, но не дождались, и селяне сами закопали ее. Госпотребслужба на своем сайте каждый месяц отчитывается об эпизоотической ситуации в области. Смотрю данные с 1 августа по 1 сентябре, а там не зафиксировано ни одной собаки с бешенством в эти даты. Выходит, на факт бешенства у собаки точно также никто не отреагировал, как и на бешенство у человека. Случай не отследили, цепочку заражения не расследовали, никаких мер не приняли», - написал Олег Деренюга.
Напомним, в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации не будут проводить брифинг в связи со смертью мужчины от бешенства после укуса бездомной собаки.
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
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