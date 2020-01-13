Специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте управления Госпотребслужбы в в Николаевской области.

Как известно, в воскресенье вечером, 12 января от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака в Арбузинском районе Николаевской области. Днем ранее, 11 января мужчину госпитализировали в больницу.

Каждый месяц управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарии главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области отчитывается об эпизоотической ситуации в области. За период с 1 августа по 1 сентября 2019 года специалистами управления не зафиксировано не одного случая бешенства собак в Николаевской области.

Главный редактор НикВести Олег Деренюга в своем Telegram-канале сообщил о том, что инцидент с укусом мужчины произошел 28 августа в селе Благодатное Арбузинского района, а специалисты Госпотребслужбы, по словам местных жителей, на место не выезжали.

«4 дня она лежала посреди села Благодатное Арбузинского района. Ждали ветеринаров Госпродпотребслужбы, но не дождались, и селяне сами закопали ее. Госпотребслужба на своем сайте каждый месяц отчитывается об эпизоотической ситуации в области. Смотрю данные с 1 августа по 1 сентябре, а там не зафиксировано ни одной собаки с бешенством в эти даты. Выходит, на факт бешенства у собаки точно также никто не отреагировал, как и на бешенство у человека. Случай не отследили, цепочку заражения не расследовали, никаких мер не приняли», - написал Олег Деренюга.

Напомним, в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации не будут проводить брифинг в связи со смертью мужчины от бешенства после укуса бездомной собаки.